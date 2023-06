Les fonds espagnols observent un 31ème mois de collecte nette consécutif

Les fonds d’investissement espagnols ont collecté 1,4 milliard d’euros en mai, selon les données préliminaires de l’association de la gestion d’actifs locale Inverco. Ce qui porte la série de collectes nettes positives consécutives à 31 mois. Les flux positifs de mai sont cependant en trompe-l’œil, la quasi-totalité de la collecte ayant été captée par les fonds obligataires (+1,7 milliard d’euros). La gestion passive et les fonds monétaires terminent aussi mai en territoire positif avec des entrées nettes respectives de 756 et 325 millions d’euros.

A l’inverse, les fonds globaux ont souffert de rachats nets de l’ordre de 626 millions d’euros tandis que les fonds obligataires mixtes et actions internationales ont respectivement rendu 378 et 125 millions d’euros. Les fonds de performance absolue, actions mixtes, actions espagnoles et garantis ont également décollecté.

Depuis le début de l’année, les fonds espagnols ont collecté 13 milliards d’euros. Leur patrimoine s’élevait à 328 milliards d’euros fin mai, en progression de 8,5% par rapport à décembre 2022.