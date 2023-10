Les fonds espagnols enchaînent un 35e mois de collecte nette consécutif

Les fonds d’investissement espagnols ont collecté 634 millions d’euros nets en septembre selon les données préliminaires de l’association locale de la gestion d’actifs Inverco. Une collecte qui porte à 35 mois consécutifs la série de souscriptions nettes pour les fonds espagnols. Sur les trois premiers trimestres de 2023, leur collecte nette s’élève à 16,5 milliards d’euros (contre 9 milliards d’euros pour les trois premiers trimestres de 2022). Le patrimoine des fonds espagnols baisse de 0,6% à 334 milliards d’euros fin septembre 2023.

Les fonds obligataires, qui ont vu pour la première fois des sorties nettes la semaine dernière, ont collecté près de 1,1 milliard d’euros en Espagne sur le mois de septembre. Les fonds à échéance et obligataires ont respectivement enregistré des entrées nettes de 434 et 400 millions d’euros. Les fonds garantis, les fonds indiciels et de performance absolue ont également terminé en territoire positif.

A lire aussi:

Les fonds multi-actifs ont en revanche subi une décollecte de 741 millions d’euros, portant leur décollecte nette depuis le début de l’année à 5,2 milliards d’euros. Les fonds obligataires mixtes et actions mixtes ont respectivement rendu 315 et 98 millions d’euros tandis que les fonds actions internationales ont, eux, décollecté de 224 millions d’euros.