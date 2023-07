Les fonds espagnols cumulent 14 milliards d’euros de collecte nette pour le premier semestre 2023

Les fonds d’investissement espagnols ont enregistré un 32ème mois de collecte nette consécutif avec des entrées nettes d’un milliard d’euros pour le mois de juin. Pour la première moitié de 2023, les investisseurs ont alimenté les fonds espagnols à hauteur de 14,1 milliards d’euros.

En juin, les fonds obligataires et la gestion passive ont à nouveau trouvé grâce à leurs yeux, collectant respectivement 1,1 milliard d’euros (12,7 milliards sur les six premiers mois) et 601 millions d’euros (5,5 milliards sur les six premiers mois). Les fonds monétaires suivent avec des entrées nettes de 462 millions d’euros.

A l’inverse, les rachats nets se sont poursuivis sur les fonds globaux à hauteur de 747 millions d’euros (-3,1 milliards sur les six premiers mois) et sur les fonds obligataires mixtes à hauteur de 215 millions d’euros (-1,7 milliard sur les six premiers mois).

A fin juin 2023, le patrimoine total des fonds espagnols s’élève à 330,5 milliards d’euros, en progression de 7,9% par rapport à fin décembre 2022.