Les fonds de pension attisent les convoitises des hackeurs

Les pirates ont accumulé un volume considérable d’informations personnelles sur leurs membres, ce qui fait d’eux des cibles. Durant ces derniers mois, depuis fin mai, plusieurs fonds de pension et un assureur-vie américain ont été victimes de cyberattaques. Les deux grands fonds de pension publics de Californie, CalPers et CalStrs, respectivement 463 milliards de dollars et 321 milliards sous gestion à la mi-année, ont prévenu de très nombreux membres que leurs données avaient été dérobées. CalStrs a indiqué à ses affiliés que des noms, numéros de sécurité sociale, dates de naissance et code postaux avaient été volés. CalPers a fait état d’environ 769.000 membres concernés pour le même type de données.

« Cette intrusion externe est inexcusable, a déclaré la directrice générale de CalPers, Marcie Frost, dans un communiqué en juin dernier. Nos membres méritent mieux. Dès que nous avons appris ce qui était arrivé, nous avons agi rapidement pour protéger leurs intérêts financiers et avons mis en place des étapes pour assurer une protection à long terme. »

MARCIE FROST, directrice générale du fonds de pension Calpers

L’assureur américain Genworth Financial a lui aussi été touché par la même attaque et a fait état du vol de données de 2,5 à 2,7 millions de ses clients. La cyberattaque qui les a tous trois touchés a porté sur leur fournisseur spécialisé de données externes PBI Research Services (Pension Benefit Information) / Berwyn Group. Ce dernier remonte aux fonds et aux assureurs des informations, comme celles relatives aux décès de bénéficiaires, et s’assure qu’il n’y a pas d’erreur de paiement.

PBI a été victime d’une faille dans un logiciel de transfert baptisé MoveIt, utilisé pour partager des données sensibles. Des sources citées par l’agence Reuters courant août font état de plus de 600 organisations victimes de la faille de MoveIt et plus de 40 millions de personnes touchées. Des agences fédérales, des universités ou des entreprises ont également été concernées, dont le groupe pétrolier Shell ou les laboratoires d’analyses Synlab France. Le gang qui exploite cette faille serait lié à la Russie et demande des rançons en échange des données volées, sans quoi il les met en vente sur le darknet.

Risques de réputation, pécuniaire et juridique

Les fonds de pension ont réagi en rehaussant leur sécurité informatique et en prévenant les membres touchés des informations qu’on leur a volées. Les deux fonds de pension et l’assureur ont aussi annoncé qu’ils offraient deux ans de credit monitoring à leurs membres concernés, c’est-à-dire qu’ils bénéficient d’un service de suivi de leur capacité à s’endetter et de leur profil financier matérialisé dans leur note de crédit, qui influe sur les taux d’intérêt qu’on leur propose ou le montant de leurs primes d’assurance. Si quelqu’un a utilisé les données dérobées pour obtenir un crédit à leur nom, le fournisseur du suivi doit permettre de le détecter. Le service a un coût, que les fonds de pension et la compagnie d’assurance vont assumer.

L’autre risque qu’encourent les fonds de pension et l’assureur touchés est celui d’être attaqués en justice par leurs bénéficiaires lésés. Ainsi, une action de groupe fédérale a été entamée à l’encontre de Genworth Life, l’accusant de manquements à son devoir fiduciaire d’assurer la sécurité des données personnelles de ses clients et d’avoir tardé à les avertir de la cyberattaque. Les plaignants – potentiellement plusieurs millions de personnes – demandent des dommages et intérêts à l’assureur.

S’il est crucial pour les acteurs de la protection sociale de détenir des données détaillées sur leurs bénéficiaires, il est tout aussi important qu’ils puissent les protéger, y compris chez leurs fournisseurs, car le coût de l’intrusion va se révéler élevé...

