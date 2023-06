Les fonds actions et obligations enregistrent une collecte hebdomadaire atone

Les investisseurs ont fait preuve d’attentisme pour la première semaine de l’été. Entre le 22 et le 28 juin, ils n’ont apporté que 1,5 milliard de dollars (1,4 milliard d’euros) nets aux fonds actions, et 0,6 milliard aux fonds obligataires, selon le Flow Show, l'étude de Bofa Merrill Lynch sur les flux des fonds d’investissement. Ils ont, dans le même temps, repris 33,6 milliards de dollars des fonds monétaires et 1,5 milliard des fonds or.

Dans les différentes catégories de fonds obligataires, les flux sont faméliques. Seules deux ont des chiffres dépassant le milliard de dollars, en positif ou négatif. Il s’agit des fonds de dettes souveraines (+1,6 milliard) et les fonds de dettes d’entreprises à haut rendement (-1,2 milliard).

Sur les fonds actions, les flux sont un peu plus marqués. Les fonds exposés à l’Europe ont rendu 4,6 milliards de dollars à leurs porteurs de parts, soit un quatrième mois sans interruption de décollecte. Les fonds émergents (+4 milliards) et Japon (+1,4 milliard) ont, eux, connu une semaine agréable. Enfin, les fonds d’actions américaines ont décollecté 1,6 milliard de dollars, principalement en raison des retraits sur les stratégies value (-6,4 milliards), légèrement compensés par les stratégies de grandes capitalisations (+2,6 milliards).