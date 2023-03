Les fonds actions américaines étaient déjà sortis de SVB avant la crise

La chute de la banque américaine Silicon Valley Bank (SVB), survenue la semaine dernière, ne semble pas avoir fait de grandes victimes dans l’industrie des fonds, la plupart des gérants concernés ayant évoqué des expositions résiduelles au titre. Une étude publiée ce mardi par Copley Fund Research, portant sur les portefeuilles de 295 fonds actions américaines, montre qu’à la fin du mois de février 2023, 25 d’enrte eux (soit 8,5% du groupe analysé) détenaient SVB en portefeuille. Le titre était la 12ème banque américaine la plus détenue et en moyenne, la 15ème plus grosse position détenue dans les fonds analysés.

Si l’on ne peut bien évidemment affirmer que certains gérants de fonds actions américaines avaient anticipé la liquidation de SVB à venir, plusieurs ont eu la bonne idée de sortir le titre avant les déboires de l’institution californienne. Entre juillet 2022 et fin février 2023, SVB a été la position la plus vendue – parmi les financières américaines – par les fonds analysés dans l’étude de Copley Fund Research. Au total, 17 de ces fonds ont clôturé leur position dans SVB et sept l’ont réduite sur la période. La liste inclut des fonds de Columbia Threadneedle, JP Morgan AM, Fidelity, Artemis, Goldman Sachs ou encore du hedge fund AQR. A l’inverse, quatre fonds avaient initié une position sur SVB, gérés respectivement par Invesco, American Century Investments, MFS IM et State Farm IM. Copley Fund Research assure néanmoins qu’en raison de retards dans le reporting de fonds, certains ont très bien pu solder leurs positions dans SVB avant que le cours de l’action ne s’effondre la semaine dernière.

Le fournisseur de recherche s’interroge sur le fait de savoir si ces ventes massives de SVB entre juillet 2022 et février 2023 aurait pu être un signal avant-coureur d’un événement plus grand tel que la chute de SVB. «Evidemment, cela n’est pas toujours le cas, mais tout changement important dans l’actionnariat représente en quelque sorte un signal, celui que les gérants actifs ont examiné le cas d’investissement. Ils ont décidé de réduire l’exposition, c’est-à-dire que quelque chose a changé. Cela ne signifie pas pour autant que l’entreprise est sur le point de faire faillite, mais que le cas d’investissement s’est dégradé par rapport à d’autres entreprises», décrypte Copley Fund Research.

Un fonds de JP Morgan AM investi à hauteur de 3 millions de dollars

A fin février, le fonds Sound Shore Fund de Sound Shore Management, boutique de gestion basée dans l’Etat américain du Connecticut, détenait une position de 3,46% dans SVB (soit 1,1 million de dollars investi). Il s’agit de la plus grosse position parmi les 25 fonds qui détenaient encore SVB. Suivent les fonds Federated Hermes MDT Large Cap Value et Invesco Charter, qui étaient respectivement investis dans SVB à hauteur de 1,60% et 0,95% de leurs encours à cette date. En termes absolus, le fonds JP Morgan Large Cap Growth avait la plus grosse somme investie dans SVB, à savoir 3,1 millions de dollars soit 0,94% de ses encours.

Le poids moyen de SVB dans le portefeuille des fonds analysés par Copley Fund Research était de 0,04% fin février. First Republic Bank, elle aussi dans le collimateur des investisseurs, pesait 0,09% en moyenne dans les fonds sondés qui détenaient la banque (9,8% des fonds) à cette date. Les trois financières américaines les plus détenues et pondérations les plus élevées dans ces portefeuilles étaient JP Morgan Chase, Wells Fargo et Bank of America.

Copley Fund Research a également identifié les 10 titres financiers les plus sous-investis par les 295 fonds actions américaines anlaysés. Prudential, maison mère de PGIM, Principal et Cincinnati Financial Corporation forment le podium. Invesco et Franklin Resources, maison-mère de Franklin Templeton, figurent aussi dans ce top 10.