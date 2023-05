Les déboires du fonds Exane Integrale font l’objet d’une enquête judiciaire

Les investisseurs du fonds Exane Integrale, mis en liquidation par la société de gestion Exane Asset Management en mars 2020, demeurent dans l’attente de récupérer leur argent. Plus de trois ans après la mise en liquidation, le fonds n’est toujours pas liquidé. En octobre dernier, L’Agefi avait révélé le dépôt d’une plainte contre X auprès du tribunal judiciaire de Paris d’un investisseur français bloqué dans le fonds, estimant ses pertes à près de 11 millions d’euros.

Selon nos informations, une enquête a été ouverte par le parquet de Paris suite à cette plainte qui couvre les qualifications pénales d’abus de confiance, de faux et usage de faux, de diffusion d’informations fausses ou trompeuses et d’introduction frauduleuse de données dans un système de traitement automatisé. L’enquête a été confiée à la brigade de répression de la délinquance astucieuse (BRDA), qui évolue au sein de la sous-direction des affaires économiques et financières de la Direction régionale de la police judiciaire.

Contacté par L’Agefi, Exane AM ne s’est pas exprimé. En octobre 2022 néanmoins, par la voix de ses avocats, le gestionnaire nous avait fait savoir qu’il contestait «vigoureusement ce qui pourrait, à quelque titre que ce soit, fonder une quelconque responsabilité, a fortiori pénale» et qu’il n’identifiait aucun élément «de nature à suspecter un quelconque comportement délictueux ».

Confronté aux turbulences de marché liées au Covid-19, le fonds initialement long-short actions devenu multi-stratégies avait connu une dernière semaine d’existence trouble. Soit entre le 17 mars 2020, date de la suspension de sa valeur liquidative et de ses opérations de souscriptions et de rachats, et le 23 mars 2020, date de sa mise en liquidation alors que ses encours s’élevaient encore à 122 millions d’euros.

Exane AM s’était alors justifié en expliquant que sa sous-stratégie de primes de risques alternatives (alternative risk premia) avait été affectée par le contexte de marché et que de nombreux dérivés détenus en portefeuille, échangés de gré à gré, avaient vu leur valeur s'éloigner «de manière significative de leur valeur théorique». Les appels de marges avaient rongé la trésorerie du fonds. Des investissements dans des swaps de variance effectués au début de la crise du Covid-19 par deux traders d’arbitrage d’options, qui ont aujourd’hui quitté la société de gestion, figureraient au centre de l’affaire.

Points d’étape

Le blocage persistant du processus de liquidation du fonds provient des différences importantes d'écarts entre les valorisations des dérivés de gré à gré résiliés au moment des turbulences des marchés de mars 2020. La firme a transmis, à partir de 2021, des points d’étape aux porteurs de parts du fonds Exane Integrale dans le but de les rassurer. Ces brefs rapports consultés par L’Agefi suggèrent une progression lente du processus. En décembre 2021, Exane AM rappelait que les accords amiables recherchés «visent l’extinction des dettes et créances respectives avec toutes les contreparties ainsi que, le cas échéant, la distribution proportionnelle d’une grande partie des liquidités du compartiment aux contreparties créancières».

La firme notait que l’avancement du processus dépendait des contreparties, «les négociations ayant démarré dans un contexte de désaccords significatifs» sur les valorisations retenues sur des dérivés de volatilité résiliés lors du krach financier de mars 2020 lié au Covid-19. Tout au long de l’année 2022, le gestionnaire a fait état d’avancées puis d’accords avec la majorité des contreparties et qu’il échangeait avec les dernières contreparties. Dans son dernier point, datant du 15 mars 2023, la société de gestion soutient à nouveau que les échanges se poursuivent avec les dernières contreparties avec qui un accord amiable n’a pas encore été conclu.

«Alors qu’Exane AM a finalisé les négociations d’accords avec la majorité des contreparties qui avaient résilié par anticipation les transactions de gré à gré conclues avec le compartiment, les négociations avec ces dernières contreparties s’avèrent être plus longues et restent toujours en cours à ce jour», indique Exane AM dans sa dernière communication consultée par L’Agefi.

Sans conclusion d’accords avec chaque contrepartie, le processus de liquidation du fonds reste bloqué. Exane AM ajoute, comme dans tous ses points d’étape précédents, que le calendrier de finalisation du processus de liquidation « ainsi que son issue demeurent, à ce stade, encore incertains ».

« Un cas presque unique »

Les investisseurs demeurent inquiets quant au dénouement de la mise en liquidation et commencent à trouver le temps très long. Des fonds de fonds irlandais, britannique, allemand et espagnol ont marqué à zéro la valorisation de leur investissement dans Exane Integrale dès les premiers mois suivant la mise en liquidation. L’un d’eux avait une trentaine de millions d’euros investis dans le fonds lorsque la firme a décidé de le liquider.

« Exane AM n’est toujours pas capable de sortir une seule vraie valeur liquidative plus de trois ans après les faits. C’est un cas presque unique dans l’histoire des fonds européens Ucits à liquidité quotidienne. Ce n’est arrivé qu’une seule fois. C’était le fonds LuxAlpha de Madoff… », décrypte un connaisseur du dossier. Une valorisation du fonds Exane Integrale a bien été établie a posteriori et incluse dans les comptes annuels 2020 du fonds. Cette valorisation, la société de gestion disait l’avoir établie sur la base des valorisations indépendantes réalisées par elle-même et «qu’elle correspondait au scénario d’un accord global conforme aux prétentions du compartiment» dans son point d’étape de décembre 2021. Elle valorise les différents types de parts du fonds entre 1,20 et 110,80 euros par action, très loin des plus de 10.000 euros par action mentionnés par le rapport aux comptes 2019. «C’est une valeur liquidative artificielle. Aucun investisseur n’a pu sortir», souffle une source.

Plusieurs acteurs du dossier ne comprennent pas comment le fonds Exane Integrale a pu se retrouver face à autant de contreparties, plus d’une dizaine, soupçonnent-ils. Interrogé à deux reprises – en octobre 2022 et en mai – sur ce point par L’Agefi, Exane AM n’a pas communiqué. Selon nos informations, au moins trois grandes banques américaines, deux françaises et une britannique figurent parmi les contreparties du fonds. La plainte de l’investisseur, appuyée par un rapport d’expert, pointe par ailleurs des failles dans le contrôle et la gestion des risques du fonds Exane Integrale.

PwC sans opinion pour la troisième année consécutive

D’un rapport annuel à l’autre, l’auditeur PwC reste, de son côté, dans l’impossibilité de fonder une opinion sur le devenir du fonds Exane Integrale. Les montants restent figés. Comme dans les deux derniers rapports, PwC estime que le fonds devrait payer 104,4 millions d’euros dont une partie sur les positions de gré à gré résiliées par anticipation et pour lesquelles les estimations de valorisation divergent entre Exane AM et les contreparties. Le fonds devrait aussi recevoir 19,3 millions d’euros. Depuis 2020, il ne compte plus qu’un actif net de 1,5 million d’euros (contre 122 au moment de sa mise en liquidation).

Dès lors, la conclusion du rapport demeure évidemment inchangée. Pour PwC, quelle que soit l’issue des négociations en cours, le risque reste important que le compartiment se retrouve dans une situation dans laquelle son actif deviendrait définitivement insuffisant pour permettre des distributions au profit des porteurs de parts. «Les actionnaires perdraient alors la totalité des sommes investies. Les impacts éventuels des situations précontentieuses n’ont pas fait l’objet de provisions dans les comptes du compartiment.»