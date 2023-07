Les autorisations de commercialisation de fonds en forte chute en France au premier semestre

L’Autorité des marchés financiers a donné son feu vert pour la distribution de 108 nouveaux fonds européens au cours du deuxième trimestre 2023, selon le décompte de L’Agefi, établi sur la base des informations disponibles dans la base Geco du régulateur au 3 juillet 2023. Ce qui porte à 208 le nombre de produits européens autorisés pour le premier semestre 2023, contre 313 pour le premier semestre 2022. Soit une baisse de 33,5% sur un an glissant.

Sur ces 108 fonds, 30 étaient des fonds indiciels cotés (ETF). En outre, 32 incluaient, dans leur intitulé, au moins une mention faisant référence à la durabilité, à la transition énergétique, au climat, aux objectifs de développement durable ou à un des trois piliers de l’extra-financier (environnemental, social, gouvernance). Ce dernier chiffre connaît un repli de 25,5% par rapport au premier trimestre 2023 et a été divisé par deux par rapport au nombre de stratégies (64) comportant des références durables dans leurs dénominations recensé au deuxième trimestre 2022.

Une poignée de nouveaux entrants

Au 3 juillet 2023, l’AMF dénombrait 7.926 fonds européens autorisés sur le marché français, soit 9 de moins que fin mars. Les structures ayant enregistré des fonds pour la première fois en France au cours du deuxième trimestre se comptent sur les doigts d’une main. Parmi les nouveaux arrivants figurent la plateforme de fonds de performance absolue de droit irlandais IAM Investments, qui a enregistré, en juin, trois sous-stratégies de UBS O’Connor, Carrhae Capital et Welton Investment Partners. Avant elle, le distributeur de fonds tiers GemCap a enregistré, en mai, une stratégie actions value du gestionnaire de Los Angeles, Hotchkis & Wiley Capital Management. Le gérant londonien Landsdowne Partners, qui a acquis Crux AM début juin, s’est lui aussi immiscé sur le marché français avec un fonds actions européennes.

Par ailleurs, l’AMF a agréé 20 fonds de droit français OPCVM et 3 Sicav au cours du deuxième trimestre 2023.