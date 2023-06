Les ambitions climatiques et de biodiversité des gérants d’actifs sont toujours trop faibles, selon Shareaction

Une étude de plus pour critiquer l’inaction climatique des gérants d’actifs. L’ONG Shareaction a publié ce 5 juin une nouvelle tranche de sa série de recherches « Point of no Returns 2023 », se concentrant cette fois sur les politiques et les pratiques des asset managers en matière de climat et de biodiversité. Et les conclusions sont, une nouvelle fois, alarmistes. Selon l’association, les portefeuilles des gérants ne sont toujours pas alignés avec un objectif de limitation des températures moyennes à +1,5°C d’ici 2050, et ne tiennent pas assez en compte les problématiques de biodiversité, malgré une récente prise de conscience. Pire, « dans de nombreux cas, les sociétés n’ont pas encore compris le lien entre ces deux enjeux », prévient Shareaction.

A lire aussi:

Pour dresser ce constat, l’ONG a étudié les pratiques et politiques de 77 des 100 plus grands gérants d’actifs entre juillet et novembre 2022. Parmi la vingtaine d’observations critiques, la moitié concerne la biodiversité, et l’autre le climat et les investissements dans les compagnies pétro-gazières. Shareaction note notamment que seul un quart des gérants évalués a une politique de protection contre la déforestation, et seulement la moitié en matière de biodiversité par secteur. La surveillance des activités des entreprises investies n’est pas non plus très encourageante : seuls 40% des gérants regardent si leurs participations opèrent dans des domaines critiques pour la biodiversité.

La critique est tout aussi sévère en matière de protection du climat. Seulement 10 sociétés, toutes européennes, se sont engagées à limiter leurs investissements dans les sociétés fossiles les plus polluantes, et ce au travers de toute leur gamme de fonds. Et un tout petit 8% du panel utilise le scope 3 pour mesurer et cibler des niveaux d’émission carbone par portefeuille.

Name and shame/praise

L’association apprécie les cas pratiques pour illustrer les bons et mauvais comportements. Du côté des mauvais élèves, elle a notamment pointé Vanguard, chez qui l’objectif net-zéro ne s’applique qu’à 17% des encours. « Vanguard a justifié sa portée limitée par son modèle essentiellement passif, mais d’autres gestionnaires d’actifs essentiellement passifs (tels que Sumitomo Mitsui Trust Asset Management et Legal & General Investment Management) ont fixé des objectifs ambitieux », tacle l’ONG dans son rapport.

Les bons élèves sont généralement les mêmes sur les différents aspects étudiés. Ainsi, BNP Paribas AM, Robeco, Sumitomo Mitsui Trust AM, et UBS AM sont les seuls à avoir signé l’engagement « No Deforestation, No Peat, No Exploitation » sur les ressources agricoles. AllianzGI, Amundi, et SEB IM ont inclus des cibles intermédiaires en termes de réduction de l’empreinte carbone pour tout ou grande partie de leurs portefeuilles.