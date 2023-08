Les actions émergentes soutiennent la collecte sur les fonds actions

Les fonds actions ont subi des rachats nets de 6,1 milliards de dollars sur la semaine au 23 août 2023, selon le flow show réalisé par BofA Global Research en s’appuyant sur les données d’EPFR. La décollecte a été tirée par les fonds d’actions américaines, qui ont vu sortir 7,6 milliards d’euros. Les fonds actions européennes sont aussi dans le rouge, à l’instar de ces 24 dernières semaines, à hauteur de 1,6 milliard d’euros. En revanche, les fonds actions émergentes tirent leur épingle du jeu, avec +2,1 milliards de dollars. C’est aussi le cas des actions japonaises (+1,2 milliard de dollars).

Les fortunes différentes des fonds d’actions de pays développés et des fonds d’actions émergentes se retrouvent aussi depuis le début de l’année. Ainsi, les fonds d’actions de pays développés ont vu sortir plus de 12 milliards de dollars depuis janvier, alors que les fonds d’actions émergentes engrangeaient plus de 89 milliards de dollars, dont plus de 60 milliards pour les seuls fonds actions chinoises. Cela permet à la collecte des fonds actions de rester en territoire positif depuis le début de l’année, à plus de 77 milliards de dollars.

Mais on est loin des 230 milliards et des 925 milliards de collectes enregistrées par les fonds obligataires et les fonds monétaires depuis janvier. Sur la semaine au 23 août, les flux sur ces fonds ont été assez modérés. Les fonds obligataires ont attiré 600 millions de dollars, tandis que les fonds monétaires voyaient sortir quelque 100 millions de dollars ;

A noter que dans cette catégorie, les fonds investis dans les bons du Trésor américain ont enregistré leur vingt-huitième semaine consécutive d’entrées nettes, avec 5,2 milliards de dollars. Il s’agit de la période de collecte la plus longue depuis 2010. Parallèlement, les fonds dette émergente ont vu sortir 2,6 milliards de dollars, soit leur plus forte décollecte depuis la faillite de SVB.