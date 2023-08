L’entité britannique de H2O AM «pas impactée» sur sa trésorerie par la sanction de l’AMF

La société de gestion H2O Asset Management s’est exprimée sur la publication des résultats pour l’année 2022 de ses différentes entités.

Dans un communiqué daté du 8 août, la firme, qui vient d'être déboutée pour partie de son recours devant le Conseil d’Etat, note que H2O AM Europe (entité basée à Paris) et H2O AM LLP (entité basée à Londres) ont enregistré des bénéfices respectifs de 23 millions d’euros et 35 millions de livres sterling en 2022. Concernant le bénéfice de H2O AM LLP, la firme précise qu’il s’agit du bénéfice réalisé avant provision de 65,5 millions de livres (75 millions d’euros) correspondant à la sanction record infligée fin 2022 par l’AMF au gestionnaire d’actifs.

A lire aussi:

« D’un point de vue comptable, la sanction doit être enregistrée dans le compte de résultat, ce dernier affichant ainsi un résultat négatif de 29,8 millions. Cependant, la sanction pécuniaire n’a pas d’impact sur la trésorerie de la société, H2O AM ayant constitué des réserves sur un compte séquestre s'élevant à plus de 100 millions d’euros après la sanction », fait savoir la société de gestion.

Dans les résultats de H2O AM LLP, la firme admet que certains clients institutionnels ont décidé de cesser leurs mandats avec H2O après la sanction de l’AMF mais que l’arrêt de ces mandats a généré des frais de performances importants.

Réserves

L’auditeur des comptes des entités de H2O AM LLP émet, comme l’an dernier, des réserves sur les estimations de valorisation, produites par le gestionnaire, de plusieurs fonds détenant des actifs illiquides.

Selon son rapport, l’entité britannique de H2O AM indique détenir, à fin décembre 2022, des investissements d’une valeur estimée à plus de 80 millions de livres sterling, correspondant à des investissements dans certains fonds détenant des actifs illiquides. Ces investissements illiquides sont partagés pour 1,6 million de livres sterling dans les fonds H2O Vivace SP, H2O Adagio SP et H2O Allegro SP - cantonnés par la société - et pour 79 millions dans le fonds H2O Deep Value.