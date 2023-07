Lemanik ouvre une société à Milan

Lemanik a ouvert début juillet une société de courtage à Milan. Elle sera dirigée par Marco Sagramoso.

Le groupe Lemanik, qui a des bureaux à Luxembourg, Dublin, Milan et Hong Kong, distribue déjà des fonds de la Sicav Lemanik en Italie depuis plus de vingt ans. « Nous avons lancé une société de courtage à Milan afin d’intensifier et de développer les activités de placement d’instruments financiers dans le pays », explique Emilio Foglia, responsable du placement de Lemanik SIM.