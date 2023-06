L’Efama demande aux décideurs politiques de laisser du temps à l’industrie face aux exigences SFDR

Laisser du temps et de l’espace aux acteurs de la gestion pour effectuer la transition. Voilà en substance la recommandation formulée par l’Association européenne des fonds et de la gestion d’actifs (Efama) au travers de la publication du nouveau numéro Market Insights intitulé « Le marché des fonds SFDR - État des lieux, derniers développements du marché et questions réglementaires en suspens ». L’association appelle à la cohérence et au recul. « Nous encourageons les décideurs politiques à prendre en compte le cadre réglementaire existant et à identifier les lacunes éventuelles et les problèmes d’interprétation restants avant d’introduire de nouvelles dispositions législatives ».

Le règlement SFDR (Sustainable Finance Disclosure) qui porte sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers, a été diversement interprété dans les pays de l’Union européenne (UE), chacun avançant ses pions selon sa propre perception. Résultat, selon l’Efama, cette cacophonie a « non seulement créé des inquiétudes chez les fabricants de produits et les distributeurs de fonds ESG transfrontaliers, mais a également semé la confusion chez les investisseurs finaux, qui peuvent ne pas être en mesure d’accéder à des informations comparables ».

Fragmentation

Son constat appelle des recommandations concrètes comme ne pas introduire de futures lignes directrices sur la dénomination des fonds tant que l’examen de SFDR par la Commission n’est pas terminé. Ou encore aligner le reporting des données ESG (environnement, social et gouvernance) des entreprises émettrices (sous CSRD) et les exigences de divulgation ESG des gestionnaires de fonds (sous SFDR), mais aussi s’assurer que les informations de référence durables correspondent aux besoins des utilisateurs dans le cadre du règlement SFDR/Taxonomie.

Ce dernier Market Insights est l’occasion de balayer les dernières tendances des marchés des fonds articles 8 et 9 selon SFDR qui illustrent, entre autres, les interrogations et arbitrages des fournisseurs de fonds. Si les actifs nets des fonds article 8 sont passés à 45 % du marché total des OPCVM et FIA fin 2022 (6.400 milliards d’euros) soit une hausse des actifs nets de 17 % au second semestre, c’est principalement en raison de reclassements, alors que les encours nets des OPCVM et FIA reculaient de -1,7% sur la même période. A l’inverse, les encours nets des véhicules article 9 ont eux mécaniquement baissé de -19 % par rapport à ceux de la fin du deuxième trimestre.

Selon ce même rapport, les principaux domiciles des fonds SFDR article 8 à fin 2022 étaient le Luxembourg (34 %), l’Irlande (16 %) et la France (14 %). Globalement, si leur part de marché a augmenté dans 16 pays entre juin et décembre derniers, elle reflue dans quatre domiciliations. Le tiercé est quasi identique pour les véhicules article 9 où le Luxembourg (51 %), la France (18 %) et l’Irlande (7 %) constituent les principales places de domiciliation qui, logiquement, ont concentré le gros des reclassements l’an dernier.