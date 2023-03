Le régulateur espagnol rejette l’idée d’un Bâle 3 pour les fonds

Rodrigo Buenaventura, le président du gendarme financier espagnolComisión Nacional del Mercado de Valores(CNMV), s’est exprimé, jeudi 16 février, sur la liquidité des fonds d’investissement collectifs dans le cadre d’un événement organisé par le média Funds People. Le président de la CNMV a incité les sociétés de gestion à faire preuve de plus de créativité lorsqu’elles conçoivent des fonds d’investissement collectifs avec des fenêtres de liquidité différentes de la liquidité quotidienne, selon des propos rapportés par Funds People. Selon Rodrigo Buenaventura, avoir davantage de produits qui ne seraient pas à liquidité quotidienne présenterait divers avantages. Notamment ceux de pouvoir offrir un fonds plus attractif pour les particuliers qui cherchent des niveaux de rendement-risque agressifs, de réduire le désalignement de liquidité de ces fonds et d’attirer les institutionnels sur les marchés actions. De manière plus générale, le président de la CNMV estime qu’il n’est pas nécessaire que des buffers de liquidités ou de capital soient imposés aux gestionnaires d’actifs ou aux fonds d’investissement, comme c’est le cas avec Bâle III pour les banques ou Solvabilité II pour les assureurs. D’après lui, la solution pour la gestion de liquidité des fonds tient en quatre éléments: la fourniture d’outils de gestion de liquidité adaptés pour gérants et régulateurs, un ajustement strict entre la liquidité des sous-jacents et les fenêtres de liquidité des fonds, une limite du levier et une supervision de tous les éléments.