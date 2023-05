Le régulateur australien agit contre l'écoblanchiment de fonds d’investissement

Adrien Paredes-Vanheule

Les sociétés de gestion Amundi et HSBC Asset Management, soutenues par le gestionnaire britannique Man Group, ont déposé une résolution d’actionnaires à l’encontre du producteur d’électricité japonais Electric Power Development Co (J-Power). Les gestionnaires déposent cette résolution, avec l’aide de l’ONG australienne Australasian Centre for Corporate Responsibility (ACCR), pour la deuxième année consécutive. Ils demandent à J-Power, qui est le plus gros opérateur de centrales à charbon, de dévoiler des objectifs de réduction des émissions carbone crédibles sur le court et moyen-terme et alignés sur l’Accord de Paris sur le climat. Les gérants entendent voter contre le directeur et vice-président exécutif de J-Power, Hitoshi Kanno, en charge du plan de décarbonation de la société japonaise.