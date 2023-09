Le premier ministre japonais entend changer la dynamique du marché local de la gestion d’actifs

Le premier ministre japonais Fumio Kishida a assuré, lors d’un discours à l’Economic Club of New York en date de jeudi 21 septembre, que son gouvernement allait « encourager la gestion d’actifs sophistiquée et solliciter les nouveaux entrants sur le marché » pour transformer l’épargne des ménages japonais en investissements, relate Reuters.

Le changement de dynamique souhaité par le gouvernement japonais concerne quelque 2.000 milliards de yens, dont la moitié sont détenus en cash ou déposés sur des comptes bancaires. Le premier ministre japonais veut aussi créer davantage de compétition dans l’asset management local dominé par les grandes banques et courtiers. Fumio Kishida a évoqué la future introduction d’un programme visant à assister les nouveaux entrants sur le marché de la gestion d’actifs japonais ainsi que des programmes ayant pour but de faire émerger des gérants avec le soutien des fonds de pension et de fondations. L’Agefi avait évoqué ces évolutions envisagées dans un dossier consacré au Japon dans le magazine L’Agefi Alpha en avril.

A lire aussi: