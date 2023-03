Le nouvel Ofi Invest affiche une collecte de 2,7Md€ en 2022

Le nouvel Ofi Invest a collecté en net 2,7 milliards d’euros en 2022. Le groupe est issu du regroupement il y a 4 mois des activités du groupe Ofi, d’Abeille Asset Management, d’Abeille REIM et d’Aéma REIM. La société est désormais l’une des quatre marques d’Aéma Groupe - aux côtés de Macif, Abeille Assurances, Aésio mutuelle - et unique pôle de gestion d’actifs. Ofi Invest comptait 173,6 milliards d’euros d’actifs sous gestion fin 2022 avec plus de 600 collaborateurs. Toutes les entités du groupe Ofi Invest sont en collecte nette positive sur l’année 2022 dont un peu plus de la moitié sur le périmètre d’Ofi Invest Asset Management. Sur le non coté, les 2/3 de la collecte proviennent de SWEN CP, et plus d’un quart de l’immobilier sur le périmètre Ofi Invest Real Estate, le reste ayant été réalisé sur les gammes relevant du périmètre de Zencap AM. Ofi Invest Asset Management, issu de la fusion, effective au 1er janvier 2023, d’Ofi Asset Management et d’Abeille Asset Management, gérait 151,1 milliards d’euros d’actifs. Autre grosse entité du groupe, Ofi Invest Real Estate, qui combine désormais les activités de gestion immobilière des sociétés Aéma REIM, OFI Pierre, Abeille REIM et la gestion de fonds immobiliers d’Abeille Asset Management, représentait près de 13 milliards d’euros sous gestion.