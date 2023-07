Le groupe de travail DRWG lance une consultation sur son Code de conduite pour les fournisseurs de notations ESG

Encadrer les fournisseurs de données et de notations durables. De chaque côté de la Manche, les agences de notations ESG (Environnement, social et gouvernance) sont au cœur d’une attention inédite. Aujourd’hui et pendant trois mois (5 octobre prochain), la proposition d’un Code de conduite volontaire pour les fournisseurs de données et de notations ESG est soumise à consultation en Grande Bretagne. En novembre 2022, le régulateur britannique, la FCA (Financial Conduct Authority) avait mandaté l’International Regulatory Strategy Group (IRSG) et l’International Capital Market Association (ICMA) pour convoquer un groupe de travail (ESG Data and Ratings Working Group - DRWG) sur les agences de notations extra-financières en vue d’élaborer ce texte. A sa présidence, un des poids lourds de la notation, Moody’s, ainsi que le gestionnaire M&G. Suivant les grandes lignes jetées par Iosco (ou OICV - Organisation internationale des commissions de valeurs), ce Code de conduite s’articule autour de quatre grands thèmes : la gestion de tout conflit d’intérêt, la transparence par une amélioration et une disponibilité des informations fournies, ainsi qu’une bonne gouvernance et un « sain » système et contrôles.

Tour de vis

Cette consultation fait écho à l’offensive sur le Continent de Bruxelles qui vient de présenter les contours d’un règlement visant à réguler les agences de notations extra-financières, laissées jusqu’ici sans cadre réglementaire formel. Le texte européen prévoit qu’au même titre que les agences de notations financières, ces acteurs qui officient en Europe devront, au préalable, obtenir une autorisation de la part de l’Autorité européenne des marchés financiers (Esma). Devant des méthodologies opaques, la Commission européenne souhaite que ces acteurs communiquent en détail sur leurs méthodologies et indiquent publiquement leurs sources de données.

Bruxelles veut aussi lutter fermement contre les conflits d’intérêt en imposant aux fournisseurs de notations ESG dont l’offre peut par ailleurs comprendre des services de conseils, de notations de crédit, etc. des politiques et process internes « concernant les employés et les personnes tierces impliquées dans le processus de notation ».