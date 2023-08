Le fonds souverain indonésien s’allie à Pollination pour des solutions basées sur la nature

L’Indonesia Investment Authority (INA), le fonds souverain indonésien, vient de conclure un partenariat avec Pollination en vue de développer des solutions fondées sur la nature. Dans le cadre de cette collaboration, les deux partenaires travailleront conjointement pour identifier des opportunités d’investissement dans des écosystèmes naturels afin de générer des crédits carbones.

Le gouvernement indonésien est actuellement engagé dans la mise en œuvre de la tarification carbone intérieure et cherche à participer aux marchés mondiaux du carbone. Une réglementation récente fournit des lignes directrices pour le commerce du carbone dans le secteur forestier en lien avec les efforts d’atténuation du changement climatique.

Le pays abrite près de 75 % des réserves de carbone en Asie du Sud-Est, ce qui présente un potentiel pour des solutions naturelles à faible coût, selon Bain & Company. « Nous visons à créer une valeur qui dépasse la simple réduction des émissions de CO2 en contribuant à la biodiversité et en apportant des avantages significatifs aux communautés locales », a déclaré Ridha Wirakusumah, directeur général de l’INA, lors d’un communiqué de presse.

Le fonds souverain s’appuiera sur Pollination pour la recherche d’opportunités d’investissement, la due diligence et le développement de projets. Pollination mène actuellement une joint-venture avec HSBC dénommée Climate Asset Management, visant à investir dans le capital naturel et les stratégies liées au carbone. Climate AM gère près de 650 millions de dollars d’actifs sous gestion.

