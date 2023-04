Le directeur des institutionnels de Storebrand au Danemark s’en va déjà

Adrien Paredes-Vanheule

La gestion d’actifs et de fortune du groupe financier américain JP Morgan a vu ses encours progresser de 2% au cours du premier trimestre 2023 à 3.006 milliards de dollars fin mars. En 2022, les encours cumulés de ces activités avaient chuté et s'étaient maintenus sous la barre des 3.000 milliards de dollars. Selon les résultats du groupe, publiés vendredi 14 avril, la collecte nette pour le trimestre s’est élevée à 140 milliards de dollars, dont 47 milliards sur les stratégies de long terme et 93 milliards sur les fonds monétaires. Le résultat net de la gestion d’actifs et de fortune de JP Morgan au T1-2023 était de 1,4 milliard de dollars, en progression de 36% par rapport à fin décembre 2022.