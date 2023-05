LBPAM gère un fonds à échéance distribué par Louvre Banque Privée

La Banque Postale Asset Management (LBP AM) et Louvre Banque Privée vont commercialiser le LBPAM ISR Obli Février 2029.

Ce nouveau fonds obligataire à échéance majoritairement investi en titres obligataires à haut rendement, est conçu et géré par LBP AM et distribué par Louvre Banque Privée.

LBPAM ISR Obli Février 2029 sera proposé aux clients de Louvre Banque Privée au sein de contrats d’assurance-vie et de contrats de capitalisation des assureurs partenaires. La période de commercialisation s’étend jusqu’au 13 juillet 2023. LBPAM ISR Obli Février 2029 figure parmi les rares solutions d’investissement obligataire à échéance certifiées par le Label ISR. Le FCP répond aux exigences de reporting de l’article 8 du règlement SFDR et se distingue par un profil de risque mesuré (SRI 2), ainsi qu’un niveau de durabilité de 25% au minimum.

En détails, le fonds est investi en obligations et autres titres de créances internationaux (privés et publics), essentiellement européens et de catégorie mixte investment grade et high yield, avec une notation moyenne des émetteurs en portefeuille « BB+ » à ce jour. Le portefeuille est concentré autour d’une soixantaine de positions. Le ‘bond-picking’ du fonds fait la part belle aux leaders européens et dont la qualité de crédit est généralement située dans le compartiment le mieux noté du high yield.

Le fonds se caractérise aussi par une maturité plus longue, proche de 5,5 ans, que celle de la plupart des fonds obligataire datés de la place, contribuant à optimiser les sources de rendement à long terme. L’objectif est d’offrir des opportunités de rendement selon les conditions de placement recommandées, tout en assurant la mise en œuvre de l’approche ISR caractéristique de LBP AM.