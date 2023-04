Lazard Frères Gestion remanie ses équipes marketing et communication

Lazard Frères Gestion a nommé Pierre-Fabrice Moch en tant que responsable du marketing pour la région EMEA. L’intéressé avait rejoint Lazard Frères Gestion en 2017 en provenance de Groupama Asset Management en tant que directeur du marketing et de la communication. Il a notamment participé à la transformation digitale de Lazard Frères Gestion et a accompagné son développement à l’international. Sa promotion doit lui permettre de promouvoir l’essor européen des activités de gestion d’actifs, en coordination avec l’équipe marketing de Lazard Asset Management située à New-York.

Dans ce contexte, Lazard Frères Gestion crée deux nouvelles directions distinctes. Premièrement, une direction communication est confiée à Mylène Faivre, sous la responsabilité de François-Marc Durand, président (CEO) de Lazard Frères Gestion. Sa direction regroupe l’ensemble des activités de communication en relations presse, évènementiel, digital, mécénat et RSE, pour les métiers de l’asset management et de la gestion privée. Ensuite, une direction marketing est confiée à Thomas Strievi, sous la responsabilité de Christophe Coquema, directeur des opérations (COO) et membre du comité exécutif de Lazard Frères Gestion. Thomas Strievi est arrivé il y a deux ans chez Lazard Frères Gestion, après avoir travaillé chez Axa Investment Managers, en tant que responsable du pôle marketing. Il a en charge le marketing stratégique des fonds d’investissement gérés à Paris, ainsi que l’appui marketing aux réseaux de vente de Lazard Frères Gestion et à leurs clients : investisseurs institutionnels, distribution France, distribution internationale et gestion privée.