Lazard Frères Gestion promeut quatre associés-gérants

Lazard Frères Gestion a annoncé ce 1er mars la promotion de Scander Bentchikou, Santillane Coquebert de Neuville, Karine Lecocq et Paul Puech au rang d’associés-gérants.

Scander Bentchikou est analyste-gérant au sein de l’équipe de gestion des actions européennes. Il est en charge des secteurs banque, assurance et immobilier. Il est également responsable du pôle ESG au sein de la gestion actions. Il a rejoint Lazard Frères Gestion en 2010. Auparavant, il a exercé pendant dix ans la profession d’analyste sell-side spécialisé sur les valeurs bancaires (Oddo Securities / Cantor ETC Pollack). Il a débuté sa carrière dans le département d’audit Institutions Financières chez Deloitte & Touche en tant que commissaire aux comptes.

Santillane Coquebert de Neuville est responsable commerciale pour la clientèle institutionnelle et les grandes entreprises. Elle a débuté sa carrière en 2000 au sein de l’équipe de gestion d’un fonds de small caps britanniques chez SGAM UK à Londres. En 2002, elle a intégré la banque privée UBS Wealth Management à Paris, tout d’abord comme analyste de portefeuille et fonds externes, puis au sein du département Investment Consulting and Business Development, dont elle a pris la tête en 2007. En 2010, elle a rejoint CCR AM (groupe UBS) puis est devenue responsable du pôle institutionnel, corporate et CGP.

Karine Lecocq est ingénieure patrimonial au sein de l’équipe de gestion privée depuis 2007. Elle était auparavant avocate au sein du cabinet Veil Jourde (2003 à 2007) et préalablement dans le cabinet Ernst & Young (EY) Law où elle a commencé sa carrière en 2000.

Enfin, Paul Puech est banquier privé chez Lazard Frères Gestion depuis 2019. Il était précédemment banquier privé chez Pictet Wealth Management, Edmond de Rothschild, Banque transatlantique et HSBC.