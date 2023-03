Lazard AM acquiert un family office américain

Florent Le Quintrec

Sous pression. A l’issue d’une année 2022 marquée par un fort ralentissement du marché mondial des fusions-acquisitions au second semestre, les dirigeants d’entreprises devront faire preuve d’audace en matière de M&A pour dessiner le futur de leur activité, annonce le dernier rapport M&A annuel de Bain & Company. Le cabinet de conseil rappelle que le coup d’arrêt du marché est intervenu en juin 2022 lorsque, dans un contexte d’incertitude macroéconomique, la Réserve fédérale américaine a à nouveau relevé ses taux dans sa lutte contre l’inflation. En conséquence, les méga-deals se sont mis en pause et les valorisations ont entamé leur correction. Avec 3.800 milliards de dollars de transactions, le marché s’est ainsi contracté de 36 % par rapport aux volumes record de 2021. Pour 2023, Bain & Company a identifié cinq thèmes M&A à surveiller. Il estime que les sociétés au bilan garni devront réaliser des mouvements stratégiques et audacieux, malgré le manque de visibilité, rappelant qu’historiquement les acteurs poursuivant les acquisitions dans les périodes complexes créent à terme plus de valeur que les entreprises levant le pied. Bain anticipe une domination des petites et moyennes opérations sur le marché en volume ainsi qu’un équilibre entre les « scope deals » (extension de cœur de métier) et les « scale deals » (transactions d’effet d’échelle). Il table également sur une pression toujours forte sur les valorisations d’entreprises et la poursuite de revues de portefeuille à travers des ventes ou des spin-off.