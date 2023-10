Laure Delahousse prend la direction générale de l’AFG

Laure Delahousse vient d’être nommée directrice générale de l’Association française de la gestion financière (AFG) par le conseil d’administration de l’association, sur proposition de son président, Philippe Setbon. L’intéressée succède à Dominique de Préneuf, qui occupait ces fonctions de directeur général depuis 2017.C’est la première fois qu’une femme accède à ce poste.

Laure Delahousse connaît bien l’AFG, puisqu’elle a rejoint l’association en 2008 et elle en est la directrice générale adjointe depuis 2017.

En tant que directrice générale, Laure Delahousse a pour mission de mettre en œuvre la stratégie, définie par la gouvernance de l’association, selon quatre enjeux prioritaires « pour renforcer l’action de l’AFG et porter la voix de la gestion financière française en France, en Europe et à l’international », selon un communiqué. Ces enjeux sont : défendre et valoriser l’excellence de la gestion française, faire de la France un leader de la finance durable, développer des solutions d’épargne adaptées à tous les clients en favorisant l’épargne longue et promouvoir un écosystème compétitif pour les acteurs français dans le paysage européen.

Laure Delahousse est secondée par Delphine de Chaisemartin, directrice générale adjointe, qui a rejoint l’association en août 2023. Cette dernière prend la responsabilité du secrétariat général, de la communication et des affaires publiques européennes et internationales. L’intéressée était précédemment directrice des affaires publiques et membre du comité de direction de la Banque Postale depuis 2018.

« L’action de l’AFG s’est renforcée depuis plusieurs années en France et en Europe pour porter la voix des sociétés de gestion. Notre leadership européen nous donne une grande responsabilité vis-à-vis des épargnants et du financement de la transition de notre économie. Dans un environnement de plus en plus concurrentiel et le tsunami réglementaire actuel, l’AFG va encore accentuer son action. La nouvelle organisation que nous mettons en place répond à cette ambition », a souligné Philippe Setbon, cité dans un communiqué.