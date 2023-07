Larry Fink participe à une initiative pour financer la transition énergétique des pays émergents

La Banque Mondiale a réuni une quinzaine de PDG de grands groupes financiers et multinationales pour mettre leur expertise collective au service de la transition juste des pays émergents. Dénommé Private Sector Investment Lab, ce groupe comprend une poignée des membres-fondateurs, dont Larry Fink, le président et directeur général de BlackRock.

Les directeurs généraux d’Axa, HSBC Holdings, Mitsubishi UFJ Financial Group, Ninety One, et Ping An se trouvent parmi des membres-fondateurs de cette initiative, co-présidée par Mark Carney, l’ancien gouverneur de la Banque d’Angleterre, et Shriti Vadera, présidente de l’assureur britannique Prudential Plc. Ce groupe sera rattaché à Ajay Banga, président de la Banque mondiale.

L’initiative vise à augmenter rapidement le niveau de capitaux privés investis dans des solutions de transition énergétique des pays émergents. Ce groupe se réunira régulièrement afin d’identifier des approches permettant la mobilisation efficace des capitaux privés pour financer cette transition juste. Il réfléchira également à l’amélioration des structures de financement, un alignement de la Banque Mondiale avec les besoins et la rapidité du financement privé, des approches pour équilibrer et répartir les risques entre les investisseurs, et imaginer des nouveaux partenariats.

Le premier sujet d’importance au menu sera la transition énergétique des pays émergents, une étape importante pour atteindre la neutralité carbone d’ici 2050 visant à lutter contre le changement climatique. Le groupe se concentrera d’abord sur l’augmentation d’échelle du financement de la transition dans des énergies renouvelables et l’infrastructure énergétique dans ces pays, en privilégiant des solutions qui peuvent être mise en place rapidement.

Les pays émergents sont en première ligne face aux effets dévastateurs du changement climatique. L’augmentation des émissions de gaz à effet de serre provenant de l’utilisation des combustibles fossiles va entrainer une augmentation de la température moyenne à l’échelle planétaire. Ce réchauffement climatique conduit à des changements dans les systèmes terrestres et atmosphériques, ce qui provoque une augmentation de l’intensité et de la fréquence des événements extrêmes comme les canicules, les précipitations intenses et les épisodes de sécheresse, selon le Giec (Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat des Nations unies). Or, les pays émergents, qui ont très peu contribué au réchauffement climatique, vont être les plus impactés par ces catastrophes à venir.

