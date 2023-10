L’AMF autorise 155 nouveaux fonds européens sur le marché français au troisième trimestre 2023

L’Autorité des marchés financiers a autorisé la commercialisation de 155 nouveaux fonds européens sur le marché français au cours du troisième trimestre 2023, selon le décompte de L’Agefi, établi sur la base des informations disponibles dans la base Geco du régulateur. La majorité des fonds autorisés était sans surprise des fonds obligataires ou datés. Le nombre de fonds européens agréés par l’AMF est en diminution de 8,2% par rapport au troisième trimestre 2022 (169 fonds). Sur les neuf premiers mois, 363 produits financiers européens ont été enregistrés par l’AMF contre 482 sur les neuf premiers mois de 2022, soit une baisse de 24,6% des autorisations par rapport à septembre 2022. Au 2 octobre 2023, quelque 7.948 OPCVM européens sont autorisés en France.

Parmi les 155 nouveaux fonds autorisés durant le troisième trimestre, 47 étaient des ETF ou des stratégies indicielles. La liste des gérants ayant enregistré de nouveaux ETF sur le marché français inclut BlackRock, DWS, Amundi, First Trust, Axa IM, Franklin Templeton, HanETF, HSBC, VanEck, LGIM, BNP Paribas AM, JP Morgan AM, Tabula, Fidelity, WisdomTree et KraneShares.

Sur les 155 fonds, 47 contenaient, dans leur dénomination, au moins un terme faisant référence à la durabilité, à la transition énergétique, au climat, aux objectifs de développement durable ou à un des trois piliers de l’extra-financier (environnemental, social, gouvernance).

Peu de nouveaux arrivants ont débarqué sur la période sur le marché français. Le hedge fund suédois Brummer & Partners, la société de gestion indienne Ask Investment Managers ou encore le groupe américain Citi ont enregistré leurs premières stratégies (huit fonds pour Citi). Les deux derniers sont représentés par les fournisseurs de services aux fonds Bridge Fund Management et Waystone.

En outre, entre juillet et septembre, l’AMF a agréé 16 OPCVM de droit français, dont 13 fonds communs de placement et 3 Sicav.