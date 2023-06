L’allemand Golding s’implante en Italie

La société de gestion munichoise Golding Capital Partners vient d’ouvrir un bureau à Milan, en Italie. Parallèlement, elle a recruté Laura Tardino en tant que managing director pour diriger ce bureau et piloter le développement en Italie.

L’intéressée vient d’abrdn où elle était responsable du développement de l’activité institutionnelle pour l’Italie depuis 2015. Elle a également travaillé pour BNP Paribas Asset Management pendant quinze ans.

L’ouverture de ce bureau italien s’inscrit dans le cadre de la stratégie de développement à l’international de Golding. La société allemande dispose déjà de bureaux à Londres, Zurich, Luxembourg, New York et Tokyo.

Fondée en Allemagne il y a 23 ans, Golding gère 13,5 milliards d’euros dans les infrastructures, le buyout, le crédit privé et l’investissement à impact.

« Le nouveau bureau et notre propre force de vente locale en Italie nous permettront d'être encore plus proches du réseau d’investisseurs avec lesquels nous avons noué des relations au cours des dernières années », a commenté Jeremy Golding, fondateur et associé gérant de Golding Capital Partners.

Pour commencer, Golding va se concentrer sur les investisseurs institutionnels expérimentés en Italie, mais par la suite, la société s’intéressera aussi aux investisseurs semi-professionnels.

A lire aussi: