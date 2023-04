La société de gestion de fortune Azura ouvre un bureau à New York

La start up de gestion de patrimoine Azura Partners, qui gère environ 4 milliards de dollars, ouvre un bureau aux Etats-Unis, rapporte le Financial Times. La société a aussi recruté Anthony Kontoleon, un ancien banquier de Credit Suisse, en tant qu’associé à New York. Il sera chargé de dénicher des opérations dans les actifs non cotés pour les clients fortunés d’Azura.