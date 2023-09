La SEC inflige 25 millions de dollars d’amendes à DWS

Les sanctions commencent à tomber pour DWS. DWS Investment Management Americas, filiale de la société de gestion du groupe financier allemand Deutsche Bank, a écopé, lundi 25 septembre, d’une amende totale de 25 millions de dollars (23,6 millions d’euros) du régulateur américain des marchés financiers Securities and Exchange Commission. DWS faisait l’objet de deux procédures de la SEC, l’une pour avoir failli à la création d’un programme anti-blanchiment d’argent pour certains de ses fonds mutuels américains à plusieurs milliards de dollars d’encours et l’autre pour sa communication trompeuse aux investisseurs de ses fonds mutuels sur sa politique en matière d’ESG (environnemental, social, gouvernance) d’août 2018 à fin 2021. Le gestionnaire d’actifs allemand s’est donc vu infliger des amendes de 6 millions (5,6 millions d’euros) et 19 millions de dollars (18 millions d’euros) respectivement pour ces deux affaires dans le cadre d’une ordonnance de cessation et d’abstention (cease-and-desist).

Les investigations sur ses communications publiques en matière d’ESG avaient été déclenchées après les révélations de la lanceuse d’alerte et ex-responsable de la durabilité chez DWS, Desiree Fixler, qui avait exposé l'éco-blanchiment du gérant allemand. Dans un communiqué, la SEC explique que la filiale de gestion d’actifs de Deutsche Bank n’a pas mis en œuvre de manière adéquate certaines dispositions de sa politique globale d’intégration de l’ESG. Mais aussi qu’elle n’a pas établi de procédures visant à garantir l’exactitude de ses déclarations publiques concernant les produits intégrant l’ESG commercialisés aux Etats-Unis.

« Qu’ils fassent la promotion de la façon dont ils incorporent les facteurs ESG dans leurs recommandations d’investissement ou qu’ils fassent toute autre déclaration importante pour les investisseurs, les sociétés de gestion doivent s’assurer que leurs actions soient conformes à leurs mots. Dans ce cas, DWS a annoncé que l’ESG faisait partie de son «ADN», mais ses professionnels de l’investissement n’ont pas suivi les processus d’investissement ESG dont elle faisait la publicité », a commenté Sanjay Wadhwa, directrice adjointe de la division d’application des lois et directrice de l’équipe dédiée au climat et à l’ESG de la SEC.

DWS encore sous investigation

Lors de la présentation des résultats du premier semestre 2023, le gestionnaire allemand avait indiqué être engagé dans des discussions avancées avec la SEC pour résoudre l’investigation du régulateur américain. DWS avait provisionné 21 millions d’euros pour des risques opérationnels, à savoir des risques de pertes consécutives à des défaillances ou des inadéquations de processus, systèmes ou de personnes en interne ou à des événements externes. Quelque 8 millions d’euros de provisions étaient également provisionnés en vue de la résolution d'éventuels litiges avec des clients ou des contreparties.

S’il agit de la plus grosse amende jamais infligée à un gestionnaire dans une affaire concernant l’ESG, l’amende ne paraît pas insurmontable pour DWS. La firme figurait également avec sa maison-mère dans le viseur du département de la justice américaine (DoJ), alors qu’elle table une partie de sa future croissance sur le marché américain. Le risque existait qu’elle perde son statut de gérant d’actifs professionnel qualifié aux Etats-Unis. La filiale de gestion d’actifs demeure sous le coup d’une enquête du régulateur allemand BaFin et de poursuites judiciaires outre-Rhin vis-à-vis de sa communication ESG défaillante. L’ancien directeur général de DWS, Asoka Woehrmann, fait aussi l’objet d’investigations sur ces allégations d'éco-blanchiment par la justice allemande.