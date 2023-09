La SEC a collecté des messages d’employés de sociétés de gestion envoyés sur des messageries privées

Le régulateur américain des marchés financiers, Securities and Exchange Commission (SEC), a collecté plusieurs milliers de messages envoyés sur des messageries non-professionnelles comme Whatsapp et Signal par des employés d’au moins 16 sociétés de gestion de premier plan, rapporte Reuters.

L’agence, qui se base sur les témoignages de quatre personnes au fait des évènements, indique que Carlyle Group, Apollo Global Management, KKR, TPG, Blackstone ou encore Citadel figurent parmi les gestionnaires visés par les investigations de la SEC. La SEC a ciblé certains employés, dont des membres de la direction. Les salariés concernés ont dû donner leurs portables et autres appareils à leurs employeurs et avocats pour qu’une copie de leurs messages soit réalisée, et ceux traitant de leur activité professionnelle soient remis à la SEC.

Le régulateur américain avait ouvert une enquête en 2021 sur les communications privées des brokers-dealers, qui a ensuite été étendue à des sociétés de gestion à partir d’octobre 2022. La SEC avait infligé plus de deux milliards de dollars d’amendes à plusieurs brokers-dealers dans l’affaire Whatsapp. Les sociétés régulées par la SEC sont censées garder trace de toute communication relative à leurs activités. Or, communiquer sur leurs activités via des messageries privées est une infraction à cette obligation.

