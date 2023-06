La réputation d’un gérant ne remplace pas une bonne due diligence, assurent les sélectionneurs de fonds

Transparence, qualité, et cohérence. Voilà les trois maîtres-mots que toute société de gestion devrait appliquer dans son travail avec ses clients, ont rappelé en cœur certains sélectionneurs de fonds lors de panels au Fund Forum, qui s’est tenu ces 27 et 28 juin à Monaco.

L’accumulation d’affaires ces dernières années chez de grands noms européens de la gestion, souvent chouchous des sélectionneurs de fonds (H2O AM, Odey AM, Woodford IM…), a pu un temps troubler la profession, qui se veut la garante des sous-jacents externes utilisés par l’investisseur final. Qu’elles soient liées à des problématiques d’illiquidité impromptue de fonds à valorisation quotidienne, ou à des scandales internes, ces affaires révèlent généralement le poids démesuré qu’on pu avoir la réputation des dirigeants dans le choix des sélectionneurs de fonds. Au point peut-être de les aveugler. « Bernard Madoff avait lui-même créé une forte reconnaissance autour de son nom ! La bonne réputation d’une marque chez les investisseurs ne remplace pas la due diligence », a prévenu Mario Unali, gérant senior chez Kairos Partners.

Selon tous les panélistes, rien ne remplace une connaissance profonde des personnes et des processus d’investissement à qui ils délèguent la gestion des avoirs de leurs donneurs d’ordres. Et cela ne peut se faire qu’avec des processus de due diligence approfondis, sur pièce et sur site. « La transparence permet de créer de la confiance pour décider de manière éclairée. Nous avons un questionnaire de 800 questions, sous format digitalisé. Et la qualité des réponses n’est pas encore un standard de Place. Quand on ne répond pas à une question, c’est déjà une réponse en soi […] Il faut aussi que [vos gérants] se préparent aux entretiens. Certains ne le font pas, et ça en dit beaucoup », a prévenu Chloé de Calatchi, directrice de la sélection de fonds chez ABN AMRO Investment Solutions

Cette incrédulité des sélectionneurs professionnels oblige aujourd’hui les sociétés de gestion à démontrer leur valeur ajoutée bien en amont du processus de sélection. Le prestige d’un nom de gérant ou de dirigeant ne suffit plus, à les croire, à obtenir forcément un rendez-vous. « Le marché est en demande de labels, de classements, de notations » pour faire ses choix, a souligné Anne-Valère Amo, directrice de la sélection d’ETF et des stratégies chez TrackInsight.

Toutefois, les sélectionneurs de fonds pensent que leur métier est aussi très utile aux sociétés de gestion, si elles savent s’y prendre. « Vous êtes en droit de nous demander un feedback. C’est notre principal rôle que de détecter ce qui est acceptable ou non […] Avec une due diligence sur site qui dure 6 à 7 heures, nous pouvons évaluer la robustesse d’un processus de gestion, et dénicher avant le régulateur les faiblesses des gérants », a assuré Chloé de Calatchi. Plus que jamais, il va falloir expliquer en des termes compréhensibles la source d’alpha, tant via la thèse d’investissement, que le processus de gestion, et la structure de l’entreprises.