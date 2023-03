La rémunération du directeur général de Man Group flambe de 45% en 2022

Luke Ellis, directeur général du gestionnaire alternatif Man Group, a touché une rémunération totale de 11,3 millions de dollars en 2022 selon le rapport annuel de la société publié ce mardi. Il s’agit d’une hausse de 45% par rapport à 2021 (7,8 millions de dollars) et de la plus grosse rémunération pour un directeur général de Man Group depuis 2008. Cette hausse s’est matérialisée dans la rémunération variable de long-terme de Luke Ellis qui a bondi de 80%. Man Group a collecté 3,1 milliards de dollars net l’an dernier et a terminé 2022 avec des encours sous gestion de 143,3 milliards de dollars.