La publicité relative à la crypto va être encadrée au Royaume-Uni

C’est la suite logique des propositions dévoilées début février par le département du Trésor britannique concernant la réglementation des activités liées aux cryptoactifs dans le secteur financier. Outre l’encadrement des stablecoins comme moyen de paiement, le gouvernement veut réguler les publicités sur l’investissement en cryptos. Ce sera bientôt chose faite.

A partir du 8 octobre prochain, les entreprises proposant des services autour des cryptomonnaies auprès des particuliers devront instaurer un délai de réflexion pour les nouveaux investisseurs. La Financial Conduct Authority (FCA) précise qu’elles devront mettre en place des avertissements «clairs» et veiller à ce que les publicités soient «équitable et non trompeuses». Le but étant de s’assurer que «les personnes ont les connaissances et l’expérience nécessaires pour investir».

Le communiqué du superviseur explique que le nombre de détenteurs de cryptomonnaies a «plus que doublé entre 2021 et 2022» et précise que «10% des 2.000 personnes interrogées» déclarent en posséder.

«C’est à chacun de décider s’il veut acheter des crypto-monnaies. Mais les études montrent que beaucoup regrettent d’avoir pris une décision hâtive. Les consommateurs doivent néanmoins être conscients que les crypto-monnaies restent largement non réglementées et à haut risque. Ceux qui investissent doivent être prêts à perdre tout leur argent», a déclaré Sheldon Mills, directeur exécutif en charge des consommateurs et de la concurrence au sein de la FCA.

