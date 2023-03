La production industrielle allemande baisse plus que prévu en décembre

La production industrielle allemande a baissé plus que prévu en décembre, de 3,1% sur un mois au lieu de 0,7% anticipé, montrent les données publiées mardi par Destatis. Ces données surviennent après une révision à la hausse du chiffre de novembre (de +0,2% à +0,4%), et après des bonnes nouvelles publiées lundi sur les commandes à l’industrie en décembre, mais qui se répercuteront plus tard.

Il s’agit quand même de la plus forte baisse de la production industrielle depuis mars 2022. Elle a porté en premier sur les biens intermédiaires (-5,8%), notamment l’industrie chimique (-11,2%), la construction (-8%) et la production d’énergie (-2,3%), et plus globalement sur la production dans les branches industrielles à forte intensité énergétique (-6,1%) en raison des prix élevés de l’énergie.

La production est restée inchangée pour les biens d’équipement, et elle a augmenté pour les biens de consommation (+0,3%).

Par rapport à décembre 2021, la production industrielle a diminué de 3,9%. Pour l’année 2022 complète, la production industrielle allemande termine 0,6% sous celle de 2021, et 5% inférieure à celle de l’année prépandémique de 2019, alors qu’elle était déjà en chute libre.