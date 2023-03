La présidente de l’AMF nomme sa directrice de cabinet

L’Autorité des marchés financiers (AMF) a annoncé ce 29 mars la nomination de Laure Tertrais au poste de directrice de cabinet de la présidente Marie-Anne Barbat-Layani. Elle doit être garante de la bonne préparation et des suites des évènements planifiés dans son agenda, et jouer un rôle de coordination avec les parties prenantes internes et externes au niveau national.

Ses missions recouvrent la contribution au renforcement du pilotage interne et notamment de l’identification en amont des arbitrages relevant de la présidente, la coordination organisationnelle de l’activité de la présidente, de la bonne préparation et de la relecture des supports aux rendez-vous et interventions internes et externes de la présidente, la veille sur les actualités et enjeux de l’AMF, la contribution à la stratégie d’influence de l’AMF. Elle participera au comité exécutif et aux séances du Collège. Elle conserve en parallèle sa fonction de conseillère parlementaire.

A l’AMF depuis 1997

Laure Tertrais a commencé sa carrière comme chargée de mission au sein de la Direction des affaires juridiques de la Compagnie de Saint-Gobain et de Saint-Gobain Vitrage. Elle a ensuite rejoint la Commission des opérations de bourse en décembre 1997 sous la présidence de Michel Prada. En tant que chargée de mission au sein de la Direction des affaires juridiques, elle a été chargée du suivi juridique des opérations financières (introductions en bourse, OPA...) de l’instruction et du suivi de la procédure de sanction et de la représentation de l’AMF devant les juridictions judiciaires et administratives dans le cadre de contentieux impliquant l’Autorité.

Elle a été nommée en 2009, sous la présidence de Jean-Pierre Jouyet, conseillère législation et régulation chargée du suivi des textes législatifs et réglementaires, de l’analyse des impacts des textes législatifs et réglementaires pour l’AMF et de l’organisation de leur mise en œuvre et de la communication interne et externe sur les enjeux de la régulation financière. Elle est conseillère parlementaire et législation depuis août 2012 sous les présidences successives de Gérard Rameix et de Robert Ophèle. Elle est, à ce titre, chargée de la coordination de l’action de l’AMF en matière de suivi des textes législatifs et réglementaires (en relation avec les ministères concernés (Ministère chargé de l’Économie, Ministère de la Justice) et le Parlement.