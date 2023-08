La performance annuelle des fonds français se redresse nettement à fin juin

Les organismes de placements collectifs (OPC) retrouvent des couleurs en France. Selon les statistiques de la Banque de France, la performance annuelle des OPC non monétaires à fin juin 2023 était de +5,8%, contre +1,1% le mois précédent. Ce sont les fonds actions qui sont largement à l’origine de cette évolution avec une performance annuelle de +14%, dans le sillage du redressement des marchés boursiers.

On notera que les fonds indiciels cotés en actions (ETF) font moins bien avec une performance de +11,7% sur la période.

Les fonds obligataires gagnent un petit 0,6% sur un an et les fonds mixtes 3,9%. Dans la catégorie «Autres» (qui inclue les fonds d'épargne salariale, fonds immobiliers, capital investissement, fonds à formule et hedge funds), la hausse est de +4,5%.

Enfin, la performance annuelle des fonds monétaires continue à s’améliorer (+31 points de base) sous l’effet des hausses de taux directeurs de la BCE intervenues les mois précédents et atteint +1,7 % en juin.