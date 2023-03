La patronne de BNY IM va présider le 30% Club

Le 30% Club a nommé Hanneke Smits, la directrice générale de BNY Mellon Investment Management, présidente mondiale. Elle succède à Ann Cairns, qui était en poste depuis 2020. Le Club des 30 % est une campagne mondiale menée par des dirigeants pour améliorer la diversité des genres dans les conseils d’administration et les directions des plus grandes entreprises mondiales. Le club fixe des objectifs de représentation féminine d’au moins 30 % au niveau du conseil d’administration et du comité exécutif, niveau à partir duquel les voix des minorités sont entendues, selon des études. Toutefois, l’objectif est la parité. Hanneke Smits connaît bien ce sujet de l’égalité hommes/femmes. En 2015, elle a cofondé Level 20, une organisation à but non lucratif visant à inciter les femmes à réussir dans le secteur du capital-investissement. Elle est également présidente d’Impetus, qui soutient des œuvres de bienfaisances dont l’objectif est de transformer la vie des jeunes défavorisés. Chez BNY Mellon, Hanneke Smits est le sponsor exécutif de PRISM, le groupe d’employés LGBTQ+ de la société, et directrice générale de BNY Mellon Investment Management depuis octobre 2020. Elle a favorisé de nombreuses initiatives telles que le travail de Newton Investment Management (Newton) avec le Diversity Project pour s’assurer que les femmes gérantes de portefeuilles qui reviennent après un congé puissent conserver leur historique de gestion, le partenariat de BNY Mellon avec Inspiring Girls par le biais de la recherche The Pathway to Inclusive Investment en 2022, et le soutien du programme britannique #10000BlackInterns.