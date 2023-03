La gouvernance de Safra Sarasin perturbée par une plainte d’un membre de la famille

La gouvernance de la banque privée libano-brésilienne J. Safra Sarasin n’est pas un long fleuve tranquille. Alberto Safra, l’un des fils du patriarche Joseph Safra (décédé en 2020), a porté plainte contre sa mère Vicky Safra, et ses frères Jacob et David, car il considère que ses proches essayent de l'éjecter de la direction de l’entreprise en diluant sa participation, a appris Reuters sur la base de documents enregistrés au tribunal de l’Etat de New York. Alberto Safra a quitté le conseil d’administration en 2019, après une dispute avec son frère David.