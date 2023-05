« La gestion d’actifs est une source vitale de croissance économique », estime le président d’Assogestioni

Ce mardi 16 mai s’ouvrait à Milan la treizième édition du Salone del Risparmio, le grand événement annuel du secteur italien de la gestion d’actifs. Ce salon doit réunir 17.000 personnes sur trois jours, soit un niveau record, selon un communiqué.

Lors de la conférence plénière inaugurale, Carlo Trabattoni, le président d’Assogestioni, l’association italienne de la gestion financière, et directeur général de la division de gestion d’actifs et de fortune de Generali, a insisté sur le rôle crucial du secteur de la gestion d’actifs dans l’économie. « Nous avons une responsabilité claire : la gestion d’actifs peut représenter une source vitale de croissance économique : en comblant les lacunes de l’éducation financière, en mettant en évidence la valeur de la gestion active et sa capacité à offrir une protection, en reliant les investisseurs à la recherche d’instruments d’épargne adaptés avec les exigences de financement de l’économie réelle ».

Cibler les jeunes

Pour lui, l’éducation et la culture financières constituent l’un des piliers stratégiques du secteur. « Les dernières données confirment encore le manque de connaissances financières, en particulier dans les segments les plus vulnérables comme les jeunes », a observé Carlo Trabattoni. « Or, ce sont précisément ces générations qui devront assumer des responsabilités plus importantes qu’avant en matière de planification des retraites, gérer les implications de l’allongement de l’espérance de vie, faire face à une protection sociale plus limitée et des perspectives économiques incertaines. Nous devons donc agir pour le développement de produits adaptés et en ligne avec les exigences des plus jeunes, comme les plans d’accumulation. En outre, précisément pour atteindre et impliquer les plus jeunes à travers les canaux numériques, Assogestioni a défini un projet avec Will Media », a-t-il déclaré.

Le responsable d’Assogestioni a aussi souligné l’importance de l’innovation et de la durabilité, en tant qu’opportunités d’investissement, mais surtout en tant que moteurs essentiels de la transformation de l'économie. « L’innovation est au cœur de nos projets de développement, notamment parce que la prochaine génération s’attend à une relation différente, plus active, personnalisée et numérique. En tant qu’Assogestioni, nous nous sommes concentrés sur la question des actifs numériques, qui ont ouvert de nouvelles voies d'échange de valeur, et nous continuerons à explorer les perspectives liées aux nouvelles technologies », a commenté Carlo Trabattoni.

Parallèlement, le mouvement vers la durabilité « est en train de révolutionner le secteur des services financiers », a souligné le dirigeant. « Nous avons le devoir d’agir comme un accélérateur de changement et de nous concentrer sur les outils qui nous permettent d’orienter les actifs vers les marchés privés et l'économie réelle, par exemple à travers le nouveau règlement ELTIF 2.0 et le renforcement des PIR », a-t-il conclu.

