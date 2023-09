La Française s’associe avec Allfunds Blockchain dans la distribution internationale de fonds

La Française a noué un partenariat avec Allfunds Blockchain pour la distribution internationale des fonds.

L’accord permettra à la société de gestion française d’utiliser la technologie blockchain pour gagner en efficacité opérationnelle et réduire les coûts liés à la distribution de fonds auprès d’investisseurs professionnels à l’étranger.

La Française rejoindra le réseau Allfunds Blockchain et exploitera son propre nœud blockchain. Elle pourra donc recevoir et de traiter directement les ordres concernant ses fonds, sous réserve de l’enregistrement des fonds à l’échelle locale.

« Allfunds Blockchain facilite l’acheminement des ordres et offre à ses participants la possibilité de visualiser en temps réel tous les processus associés, augmentant ainsi la transparence et l’efficacité et réduisant les coûts de distribution pour les gestionnaires d’actifs. En complément et une fois opérationnelle (date cible : 1er semestre 2024), cette nouvelle organisation permettra à la clientèle d’investisseurs professionnels de La Française de bénéficier d’heures de cut-off plus précises et d’un meilleur reporting », détaille un communiqué.

Ce partenariat est dans un premier temps clairement axé sur la distribution internationale. Mais il pourra être élargi à « de nouvelles applications dans le secteur financier et à de nouveaux modèles de distribution autour de la tokenisation ».

