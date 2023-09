La Financière de l’Echiquier recrute deux responsables investisseurs sur le segment des CGP

La Financière de l’Echiquier (LFDE), récemment rachetée par La Banque Postale, a nommé Charles de Solages et Philippe Blez, en qualité de responsables investisseurs sur le segment des conseillers de gestion en patrimoine (CGP). Ils sont rattachés à Jean-Georges Dressel.

Charles de Solages a précédemment évolué au sein d’Aviva Investors France et de Sycomore AM. Philippe Blez est, lui, passé par LCL, DNCA et Kirao Asset Management.