La Financière de l’Echiquier lance un fonds sur la relocalisation

La Financière de l’Echiquier (LFDE) lance un fonds actions sur la relocalisation. Appelé Echiquier Go Local, ce fonds géré par Nina Lagron investit dans des entreprises internationales cherchant à répondre au défi mondial des besoins fondamentaux d’autonomie dans un contexte de démondialisation.

Echiquier Go Local privilégie trois axes stratégiques - la technologie et l’industrie, la santé et l’alimentation - et se concentre sur des entreprises internationales, souvent au fort ancrage régional, bénéficiant d’infrastructures locales et d’une proximité fonctionnelle leur procurant des avantages concurrentiels.

Le portefeuille est investi dans une quarantaine de valeurs, aussi bien de croissance que cycliques ou défensives. Il prend en compte des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance « comme l’ensemble de la gamme actions de LFDE», affirme un communiqué.

« Dans le contexte actuel de convergence des crises, la fragmentation des chaînes d’approvisionnement – par lesquelles transitent 80 % des échanges mondiaux – et la forte concentration des sites de production ont révélé des dépendances et des vulnérabilités stratégiques qui font émerger un impératif d’autonomie », explique LFDE dans un communiqué. La société de gestion donne l’exemple des engrais essentiels à la production agricole, qui viennent en grande partie de l’Ukraine, de la Russie et de la Biélorussie. « Cette quête de résilience et de souveraineté passe par la relocalisation de biens, de sites de production et de savoir-faire stratégiques afin de réduire la dépendance industrielle qui peut toucher certaines filières ».