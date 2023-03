La filiale britannique de SVB aurait de nombreuses entreprises clientes soutenues par le capital risque

Les start-ups britanniques soutenues par des fonds de capital-risque ont environ 2,5 milliards de livres, en grande partie sous forme de dépôts, «bloqués» dans la filiale britannique de la banque américaine en faillite Silicon Valley Bank, selon une enquête réalisée ce week-end par un organisme du secteur et dont Reuters a pris connaissance. Le total comprend plus de 300 entreprises ayant des comptes auprès de SVB UK, dont plus d’un tiers risquent d’avoir des difficultés de trésorerie dans un mois si aucune solution n’est trouvée pour le prêteur en difficulté, selon l’enquête.

SVB avait des prêts d’une valeur de 2,9 milliards de dollars dans sa filiale britannique à la fin de l’année dernière, ainsi que plus d’un milliard de dollars d’obligations. Le volume total des dépôts de la filiale britannique n’est pas clair.

