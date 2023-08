La FCA impose des restrictions à Raymond James Investment Services

La Financial Conduct Authority a imposé une série de restrictions à Raymond James Investment Services, rapporte Investment Week.

Les restrictions stipulent que Raymond James n’est actuellement pas autorisé à ouvrir de nouvelles succursales sous sa bannière, qu’il ne peut pas non plus employer ou engager de nouveaux gestionnaires d’investissement et qu’il n’est pas autorisé à enregistrer de nouvelles dénominations commerciales.

Si la société souhaite effectuer l’une de ces trois opérations, elle doit d’abord obtenir l’autorisation écrite de la FCA.

Investment Week croit savoir que les restrictions ont été imposées sur une base volontaire, ce qui signifie que Raymond James Investment Services a accepté les restrictions sur ses activités avec la FCA.