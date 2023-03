La Commission européenne pourrait supprimer l’article 9

Les sociétés de gestion se plaignent que les règles européennes pour classer les investissements durables sont instables et inapplicables, ce qui pourrait pousser la Commission européenne à envisager de supprimer la catégorie article 9 de la réglementation SFDR, a appris le Financial Times. Plusieurs sources proches des discussions entre les dirigeants européens et le secteur affirment que la Commission débat désormais pour savoir si elle évince la catégorie, afin d’apaiser les craintes de greenwashing et répondre à la frustration du marché. « Ils envisagent de se débarrasser complètement de l’article 9 », confirme une personne qui faut partie des discussions avec la Commission.

