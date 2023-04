La collecte hebdomadaire encore et toujours dominée par les fonds monétaires

Pegasus Europe, le plus gros Spac en Europe, soutenu par Bernard Arnault, le fondateur de LVMH, et Jean-Pierre Mustier, l’ancien patron d’UniCredit, va être liquidé après avoir échoué à trouver une cible dans le secteur des services financiers, rapporte le Financial Times. La société chèque en blanc cessera ses opérations et remboursera ses investisseurs début mai. Pegasus Europe avait levé 484 millions d’euros. Le Spac était aussi soutenu par Tikehau Capital et Diego De Giorgi, un ancien de Bank of America.