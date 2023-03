La collecte hebdomadaire des fonds monétaires dépasse les 140 milliards de dollars

Les investisseurs internationaux continuent d’alimenter en masse les fonds monétaires, selon les données du Flow Show, le rapport hebdomadaire des flux dans les fonds d’investissements mondiaux réalisé par BofA Global Research. Au point de faire dire aux auteurs qu’il s’agit là peut-être d’une prochaine bulle. Entre le 16 et le 22 mars, ces véhicules ont reçu 142,9 milliards de dollars (133,2 milliards d’euros) de flux nets, un montant qui n’avait plus été observé depuis les premiers confinements en Occident en mars 2020. Sur le mois écoulé, cette collecte dépasse les 300 milliards de dollars, précise le rapport.

Les fonds obligataires ont, eux, décollecté 1,2 milliard de dollars, malgré 8,9 milliards de flux positifs sur les fonds de dettes souveraines au nominal. Les principaux retraits se sont faits sur la dette d’entreprise investment grade (-4,3 milliards de dollars), suivie par la dette émergente (-1,9 milliard), la dette d’entreprise high yield (-1,8 milliard), et les fonds de dettes bancaires (-1,4 milliard).

Sur les actions, les flux se sont dirigés vers les fonds émergents (+3 milliards de dollars) et Japon (+2,8 milliards). Les fonds d’actions US ont enregistré une décollecte de 1,7 milliard de dollars, avec des choix tranchés dans les sous-catégories. Les investisseurs y ont ainsi placé 5,7 milliards de dollars nets dans les fonds de grandes capitalisations américaines, et 3,5 milliards dans les fonds croissance. Dans le même temps, ils ont retiré 9,3 milliards de dollars des fonds value, souvent exposés aux actions de banques, et 3,5 milliards des fonds de petites capitalisations. Les fonds d’actions européennes ont eux rendu 1,3 milliard de dollars. Au total, la catégorie des fonds actions ressort tout de même avec une collecte nette globale de +2,6 milliards de dollars sur la semaine écoulée.