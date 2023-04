La collecte hebdomadaire des fonds monétaires continue de ralentir

Les montants sont toujours importants, mais en décrue depuis la faillite de la SVB. Les fonds monétaires ont collecté 51,6 milliards de dollars nets (46,7 milliards d’euros) entre le 6 et le 12 avril 2023, selon les données du Flow Show, le rapport hebdomadaire des flux dans les fonds d’investissements mondiaux réalisé par BofA Global Research. Sur huit semaines, la collecte nette totale des fonds monétaires s’élève à 508 milliards de dollars, stimulée par les 500 milliards de retraits de dépôts de banques commerciales américaines ces cinq dernières semaines, précisent les auteurs.

Dans les autres classes d’actifs, les fonds actions ont reçu 3,9 milliards de dollars nets. Les flux se sont quasi-uniquement dirigés vers les fonds de grandes capitalisations américaines (+5,4 milliards de dollars), ainsi que les fonds de financières (+1,1 milliard). Les investisseurs ont retiré 2,1 milliards de dollars de fonds d’actions de la tech américaine, et 1,9 milliard de fonds value. Au total, les fonds actions sur les actions américaines ont collecté 4,9 milliards de dollars, tandis que les autres régions ont décollecté : -1,1 milliard pour les fonds en actions européennes, -1 milliard pour les fonds en actions japonaises, et -0,2 milliard pour les fonds en actions émergentes.

Les fonds obligataires ont également connu une collecte globale positive, de 2,3 milliards de dollars. Les investisseurs ont privilégié la sécurité, avec +2,1 milliards de dollars pour les fonds d’obligations d’entreprises de la catégorie investment grade, et +2,2 milliards de dollars dans les fonds de titres souverains. Ces derniers ont collecté 65 milliards de dollars nets depuis le début de l’année, un record selon les auteurs du Flow Show. Les fonds des autres sous-classes obligataires ont décollecté des petits montants, inférieurs au milliard de dollars net.