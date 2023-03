La banque privée de HSBC recrute un responsable pour la due diligence de fonds externes

La division de banque privée et de gestion de fortune de HSBC vient de nommer Richard Whitehall en tant que co-directeur mondial de due diligence des fonds d’investissement, selon un post sur LinkedIn. Il sera rattaché à Sai Tampi, directeur mondial de la sélection des fonds et des ETF. Il remplace Eckhard Weidner, qui a quitté HSBC l’année dernière afin de rejoindre Allianz Global Investors en tant que directeur de spécialistes produits dans les actions systématiques. Richard Whitehall arrive d’Aegon, où il était directeur de la gestion de portefeuille depuis 2018. Auparavant, il a travaillé chez Morningstar comme gérant de 2010 à 2017. Il a également été analyste chez Catalyst Investment Group de 2007 à 2010. Il a démarré sa carrière comme professeur d’économie chez Brentwood School au Royaume-Uni en 1997 avant de devenir directeur de l’économie à Westcliff High School for Boys en 2001.